Руководство БСК озаботилось вопросами экологического направления работы

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Руководство Башкирской содовой компании обеспокоено вопросами экологического направления работы предприятия. Об этом 8 сентября на заседании с членами правительства республики сказал председатель совета директоров сырьевой компании Григорий Рапота. Он отметил, что недовольство населения спровоцировало нарушение баланса в деятельности БСК между сохранением природы и разработкой месторождений.

Руководитель предприятия Эдуард Давыдов добавил, что запасов известняка на горе Шахтау достаточно для того, чтобы компания «нормально» функционировала до конца 2026 года и частично в 2027. Сырьевая фирма рассматривает возможность разработки карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод.

На заседании также были озвучены показатели БСК в финансовой части. За семь лет – с 2013 по 2020 годы – в ее развитие было вложено порядка 47 млрд рублей. За тот же период компании отчислила в бюджеты всех уровней 56 млрд рублей налогов (в том числе в 2019 11 млрд), а республиканскому «Региональному фонду» как акционеру 22,7 млрд рублей дивидендов.