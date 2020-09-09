Депутаты намерены избавить центр Уфы от пробок платными парковками

Закон о платных парковках рассмотрят во втором чтении 17 сентября

Депутаты башкирского парламента собираются ввести платные парковки в рабочие дни, чтобы избавить центр Уфы от пробок. Соответствующий проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании 17 сентября, сообщает пресс-службе Госсобрания-Курултая. Инициатива уже получила одобрение на заседании профильного парламентского комитета. Новая норма регламентирует правила парковок на землях, которые находятся в госсобственности.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, закон «призван оптимизировать транспортную загруженность отдельных территорий в рабочие дни». В пример он привел центр башкирской столицы.

– Предлагается ввести плату за длительную парковку на загруженных территориях. Это общемировая практика, оправданная объективными трудностями в регулировании дорожного движения, – сказал председатель заксобрания.

Первые 20 минут парковка будет бесплатной. Если территория прилегает к спортивным, образовательным, здравоохранительным объектам, а также к учреждениям культуры и органам местного самоуправления, продолжительность бесплатной стоянки составит не менее часа.

– Подчеркиваю, что плата будет взиматься за парковку только в рабочие дни. При этом с 9 часов вечера до 7 утра в будни, а также по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в центре будет свободной, – добавил Толкачев.