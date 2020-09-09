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Власти Башкирии на время отложили повышение платы за вывоз мусора

Окончательное решение будет принято 14 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Плата за вывоз ТКО пока останется прежней

Плата за вывоз ТКО пока останется прежней

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Башкирии пока не решаются повысить плату за вывоз твердых коммунальных отходов, стоимость услуги по обращению с мусором как минимум в сентябре останется прежней. Ранее новые тарифы анонсировал глава Минэкологии РБ Урал Искандаров.

8 сентября министр ЖКХ республики Борис Беляев на своей странице в фейсбуке написал, что, по мнению руководителя региона Радия Хабирова, «повышать суммы до предельной платы […] пока рано», а «состояние мусорной реформы […] еще нужно «подтягивать».

Окончательное решение по вопросу тарифов Хабиров озвучит на заседании правительства 14 сентября.