На участке улицы Ленина на три дня полностью перекрыли проезжую часть

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В Уфе утром 9 сентября полностью перекрыли проезжую часть на участке улицы Ленина от Коммунистической до Кирова. Ограничение введено в связи с ремонтными работами и продлится до 00:00 12 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

– На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, – добавили в мэрии.

Власти Уфы призвали горожан с пониманием отнестись к ограничению, принесли извинения за неудобства и посоветовали заранее планировать маршрут движения.