При столкновении грузовика и легковушки в Башкирии погибла женщина

фото: ГИБДД РБ

Вечером 8 сентября в Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: при столкновении грузовика и легковушки погибла женщина.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась на 11 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. 58-летний водитель КамАЗ при выезде из деревни Ильтеряково выехал на перекресток и врезался с попутной Kia Spectra.

Находящаяся в салоне легковушки 58-летняя жительница Баймакского района скончалась на месте. Водитель и еще два пассажира – 27-летняя девушка и 18-летний парень – получили травмы.

Сейчас дорожная полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

8 сентября на дорогах Башкирии было зафиксировано 13 ДТП, в которых один человек погиб и 15 пострадали.