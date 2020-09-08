Неизвестные облили бензином и подожгли жителя Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Вопиющий случай произошел на днях в Дуванском районе Башкирии. Среди белого дня около магазина в одном из населенных пунктов был обнаружен обгоревший мужчина. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи увезли его в больницу с сильными ожогами. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, у пострадавшего было обожжено 80% тела, в том числе дыхательные пути.

По словам собеседника, пострадавшим оказался местный житель. Он смог рассказать сотрудникам правоохранительных органов, что в тот день на него напали неизвестные в лесу. Они обили его бензином и подожгли. Сейчас нападавших разыскивает полиция.