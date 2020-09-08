В Башкирию придут теплая погода и сильный ветер

!no_title Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящий вторник, 9 сентября, в Башкирии резко переменится погода. Как сообщают синоптики, ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов Цельсия. Однако уже днем воздух прогреется до +26 . В западных районах республики прогнозируются кратковременные дожди.

В Уфе во вторник, 9 сентября, ожидается облачная погода, с прояснениями. Температура воздуха днем составит +23 градуса Цельсия, ночью похолодает до +5 .

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается резкое усиление ветра. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Башгидрометцентр, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.