Центр метрологии Башкирии был эвакуирован из-за сообщения о бомбе

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В Уфе 7 сентября из-за сообщения о бомбе был эвакуирован государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, утром на электронный адрес центра пришло письмо, в котором адресант написал, что «в здании заложено взрывное устройство». На место тут же были вызваны полицейские и саперы. Пока они ехали, из 7-этажного строения, в котором располагалась организация, эвакуировали порядка двухсот человек.

Специалисты обследовали здание и не нашли никаких взрывных устройств. По факту ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело.