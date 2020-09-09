Доверчивая девушка из Башкирии стала жертвой молодого уголовника

Парень во время общения с девушкой стал вести себя агрессивно и сорвал с нее куртку

В башкирском городе Стерлитамаке 24-летняя девушка доверилась незнакомцу, который оказался уголовником и ограбил ее. Подробности преступления сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в полицию днем 6 сентября. Она рассказала сотрудникам, что минувшей ночью стала жертвой грабежа. По ее словам, она познакомилась с неким Романом и распивала с ним спиртное возле жилого дома. В какой-то момент парень стал агрессивно себя вести, а затем и вовсе сорвал с нее куртку с сотовым телефоном и банковский картой и скрылся.

Полицейские патрульно-постовой службы оперативно разыскали подозреваемого – им оказался 23-летний горожанин. В момент поимки он все еще находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники провели у него дома обыск и нашли куртку потерпевшей. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные ранее уже привлекался к ответственности за кражу. Следственное управление завело на него уголовное дело по статье «грабеж».