Как переболевшему коронавирусом ребенку вернуться в детсад – ответ Минздрава Башкирии

Чтобы вернуться в детсад, ребенку нужно получить заключение от педиатра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии 8 сентября на еженедельном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения республики Максим Забелин объяснил, как возобновить посещение детского сада ребенку, который переболел COVID-19.

– Если ребенок переболел и тест [на коронавирус] отрицательный, то необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому педиатру, который даст соответствующее заключение, и можно возобновить посещение дошкольного учреждения, – сообщил министр.

Ранее он также рассказал, куда обращаться, чтобы получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.