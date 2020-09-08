На Бельском мосту в Уфе «время от времени» будут перекрывать движение транспорта

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В Уфе на старом Бельском мосту до конца 2021 года будут «время от времени» перекрывать движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили власти башкирской столицы, ограничения на проезжей части моста будут вводиться из-за строительства нового сооружения в створе улицы Воровского.

– Ограничения будут производиться периодически не более 30 минут с последующим открытием движения, – пояснили в мэрии. – Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В администрации напомнили, что строительство нового моста через реку Белую планируется завершить в конце 2021 года. Протяженность сооружения составит 688 метров.