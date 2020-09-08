Контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения в обороте бюджетных денег на 62,4 млрд рублей

Расходы бюджета Башкирии за 2019 год составили 255 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Башкирии за 2019 год выявила нарушения при обороте бюджетных денег на 62,4 млрд рублей. Это второй результат в стране среди других региональных отделов ведомства. Первое заняла петербургская КСП (63,2 млрд рублей). Тройку лидеров в общероссийском рейтинге замкнула КСП Московской области (15,5 млрд рублей). Общая сумма выявленных нарушений за прошлый год составила 337,2 млрд рублей.

– Объем выявленных Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджета за 2019 год более чем в 8 раз превысил аналогичный показатель за 2018 год, – передали в пресс-службе башкирской КСП.

В ведомстве сделали вывод, что «контрольно-счетная палата [Башкирии] является безусловным лидером в России среди контрольно-счетных органов по уровню эффективности его проведения», а финансовый контроль в республике «проводится на высоком и профессиональном уровне».

В КСП РБ также представили рейтинг регионов по объему расходования средств бюджета. Башкирия здесь заняла девятое место с 255,7 млрд. рублей. Тройка лидирующих субъектов выглядит так:

1. Москва – 2694,8 млрд рублей;

2. Московская область – 813 млрд рублей;

3. Санкт-Петербург – 659,8 млрд рублей.