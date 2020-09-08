Для достройки «Миловского парка» под Уфой власти привлекут средства из федерального фонда

фото: Госстрой РБ

Для достройки жилого комплекса «Миловский парк» в Уфимском районе будут привлечены средства федерального Фонда защиты прав дольщиков. Председатель Госстроя Башкирии Марат Ахмадуллин подготовил заявку на софинансирование, ее рассмотрят до конца сентября. При поддержке Фонда также планируется достроить ЖК «Кедровый» в Стерлитамакском районе. Об этом стало известно 7 сентября в ходе заседания «Стройчас», которое провел руководитель региона Радий Хабиров.

Тем временем под Уфой вскоре введут в эксплуатации дом №2Б в жилищном комплексе «Новобулгаково». Дом №31 планируется сдать до конца сентября.

Напомним, на «Стройчасе» также обсуждалась проблема строительства в Уфе высотки на Шота Руставели – против нее выступают жители соседнего дома.