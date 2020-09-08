В поставляемых в Башкирию мясных полуфабрикатах обнаружены опасные бактерии

фото: Россельхознадзор РБ

Специалисты ветеринарных лабораторий обнаружили в поставляемых в Башкирию полуфабрикатах из мяса птицы высокое содержание бактерий сальмонеллы. Об этом сообщает Россельхознадзор республики.

Как пояснили в ведомстве, бактерии вызывают сальмонеллез – заболевание, сопровождающееся острым отравлением, температурой, тошнотой и болью в животе. Микроорганизм представляет особую опасность для детей младшего возраста.

Производителя опасного мяса привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение правил и норм безопасности пищевой продукции и угрозу распространения болезни.