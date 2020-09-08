МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение по сильному ветру

Ветер усилится до 20 метров в секунду Фото: Алексей ФОКИН

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение – на республику надвигается сильный ветер. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Прогноз актуален на 9 сентября. В аварийном ведомстве также сообщили, что ночью и утром на отдельных участках автодорог возникнет туман, из-за чего видимость сократится на 500 метров.

Об усилении порывов юго-восточного ветра – до 17 метров в секунду – также предупреждают и в управлении гражданской защиты по Уфе. В целом 9 сентября в республике ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +21,+26°.