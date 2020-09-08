В Минздраве Башкирии рассказали, куда обращаться, чтобы получить справку об отсутствии коронавируса

В ряде случаев от жителей республики стали требовать такую справку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 8 сентября, в Минздраве Башкирии состоялся традиционный брифинг по коронавирусу. В прямом эфире на нескольких электронных площадках и в соцсетях выступили министр здравоохранения республики Максим Забелин и заместитель главного врача Центра эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора по Башкирии Мария Скотарева.

В ходе брифинга Забелин заявил, что жители республики часто спрашивают, где можно получить справку об отсутствии коронавируса.

- Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, где будет выдано соответствующее заключение. Отдельной формы справки здесь не существует. На стандартном бланке, по месту требования, будет указано об отсутствии, либо наличии той или иной информации, - заявил министр здравоохранения Башкирии.