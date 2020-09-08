Уфимского чародея задержали у здания суда, где идет процесс по делу Михаила Ефремова

фото: Mash

«Черного мага» из Уфы Никиту Турчина задержали 8 сентября у здания Пресненского суда в Москве, где проходил процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Молодой человек вместе с приятелем проводил обряд над фотографиями подсудимого и представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского, сообщает канал Mash.

На записи с места происшествия видно, что Турчин расстелил на тротуаре черное полотно и начал жечь над ним веник. Затем к нему подошел сотрудник полиции и увел его под руки в автозак.

Напомним, уфимец Никита Турчин стал известен благодаря участию в «Битве экстрасенсов» [тогда юноше было всего 17 лет] и реалити-шоу «Дом-2».