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Власти Уфы вводят двустороннее движение на бульваре Хадии Давлетшиной

9 сентября будут заменены дорожные знаки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе на бульваре Хадии Давледшиной (на отрезке от проспекта Октября до улицы Комсомольской) будет введено двустороннее движение. 9 сентября здесь заменят дорожные знаки. Об этом сообщили в столичной администрации.

В мэрии объяснили, что мера временная. Двустороннее движение на бульваре будет действовать до тех пор, пока на перекраске Давлетшиной и Комсомольской не проложат коммуникации и ливневые канализации. Эта работа проходит в рамках масштабной реконструкции улиц 8 Марта и Комсомольской – их приведут в порядок только к ноябрю 2021 года.