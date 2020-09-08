Стали известны обстоятельства гибели уфимской модели на Сардинии

фото: инстаграм Галины Федоровой

Стали известно обстоятельства гибели 35-летней модели из Уфы Галины Федоровой близ итальянского острова Сардиния. Женщина погибла в результате несчастного случая. Мать погибшей рассказывала, что та находилась на лодке в тот момент, когда ее опрокинула большая волна. По словам женщины, ее дочь «захлебнулась морской водой» и «спасатели увидели ее слишком поздно».

Тем временем итальянское издание Unionesarda восстановило цепочку событий, которые привели к трагедии. Галина прибыла на Сардинию вместе с молодым человеком на прошлой неделе. Они остановились в отеле в коммуне Капотерра. В субботу, 5 сентября, пара отправилась на юго-западное побережье острова. Они наняли в городе Киа резиновую лодку и отправились в сторону моря, омывающего Красный остров [курорт Изола Росса]. На пути туда, напротив порта Теулада, шлюпка разбилась о скалы.

Спасатели, увидевшие крушение, бросились на помощь. Когда Галину вытащили из воды, она уже не дышала. Что касается ее молодого человека, то он выжил. Его доставили в больницу в шоковом состоянии.

Сейчас правоохранители выясняют, как именно погибла уфимка – утонула или получила смертельные травмы после столкновения со скалами. Мать Галины и ее сестра, которые сейчас находятся в Башкирии, пока не могут вылететь в Сардинию, чтобы забрать тело - им еще не выдали визы.