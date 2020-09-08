Раскрыто содержимое загадочного иностранного послания, которое житель Башкирии нашел у прабабушки

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На днях в одном из городских сообществ Стерлитамака местный житель Евгений Егоров попросил земляков помочь ему с переводом загадочного послания. В руки к мужчине попала старая, пожелтевшая от времени грамота, где на непонятном языке было что-то написано. В беседе с «КП-Уфа» владелец документа рассказал, что он достался ему от прабабушки.

Евгению было интересно, что же все-таки там написано. Сама грамота представляла собой бумагу с печатью, где были нарисованы какой-то замок, парусник и море. На листке поверх текста была печать: «Паспорт выдан 1938».

Одна из пользователей соцсетей в комментариях под постом заявила, что язык, на котором составлен документ – латышский. А записи от руки означают, что это свидетельство о рождении ребенка. В бланке указаны данные его родителей – ФИО и года рождения. Один из родителей малыша родился в 1912-м, второй – в 1929-м году.