Стало известно, сколько жительниц Башкирии стали жертвами сексуального насилия в этом году

Фото: Рустем Ахунов

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщает, что за девять месяцев 2020 года жертвами сексуального насилия стали 32 жительницы Башкирии. Возможно, что эти данные не являются полными, но близки к реальным цифрам.

С начала года сотрудники следкома возбудили десятки уголовных дел по таким статьям как «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». В ряде случаев эти преступления были сопряжены с грабежами, а иногда и с покушением на убийство.

Как отмечает собеседник «КП-Уфа», из всех преступлений против половой неприкосновенности в Башкирии, чуть меньше половины произошли в Уфе и Уфимском районе. С января по сентябрь 2020 года следователи приняли 12 заявлений от потерпевших из башкирской столицы и ее окрестностей.

Жертвами сексуального насилия в Башкирии в этом году становились женщины самых разных возрастов. Самая юная пошла в седьмой класс средней школы, а самой пожилой исполнилось 92 года.