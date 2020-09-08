В Башкирии 31 человек заболел коронавирусом за сутки

Активно коронавирусом все еще болеют 804 человека

В Башкирии по состоянию на утро 8 сентября подтверждено 8042 случая коронавирусной инфекции. За сутки COVID-19 был диагностирован 31 человеку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Число выздоровевших выросло до 7209 жителей. За день с учета было снято еще 83 человека.

Активно коронавирусом все еще болеют 804 человека, 46 из них лежат в больницах, а 758 переносят инфекцию в легкой форме на амбулаторном лечении.

Количество жертв ковида в Башкирии с 29 августа остается неизменным –скончались 29 человек.