В Уфе замминистра вместе с семьей по требованию прокуратуры выселяют из квартиры

фото прокуратуры Башкирии

Заместителя министра лесного хозяйства Башкирии вместе с семьей выселяют из четырехкомнатной квартиры по требованию прокуратуры. Супруга чиновника не выполнила обязательства по договору мены жилья, сообщили в региональной прокуратуре.

Квартиру семье чиновника, когда он еще был главой Зилаирского района, предоставили в 2011 году. Супруга госслужащего подписала договор мены – до ноября 2012 года она должна была передать в муниципалитет свою однокомнатную квартиру и доплатить сверх этого более 7,2 млн рублей.

– Между тем свои обязательства она не выполнила, в 2014 году продала вышеуказанную однокомнатную квартиру, семья госслужащего на протяжении 9 лет безвозмездно пользуется спорным жильем, – пояснили в прокуратуре.

Уфимская администрация на ситуацию не реагировала, и тогда правоохранители через суд добились решения о выселении чиновника и его семьи из занимаемой квартиры.