Поиски молодой женщины из Башкирии прекращены

Поисковики опубликовали в соцсетях ориентировки и просили сообщить всех, кому известно о ее местонахождении.

Сегодня, 7 сентября, в Салавате прекратили поиски 35-летней Елены Журавлевой. Об этом сообщили волонтеры организации «Отклик». Добровольцы не уточнили, где именно нашли женщину, и в порядке ли она. Известно лишь то, что она нашлась живой.

Напомним, что Елена пропала 29 августа – вышла из дома и не вернулась. Родные, подождав несколько дней, обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики опубликовали в соцсетях ориентировки и просили сообщить всех, кому известно о ее местонахождении. Женщина же не давала о себе знать больше недели, но, благо, поиски завершились благополучно.