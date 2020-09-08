В Уфе отремонтируют здание детской филармонии

В рамках ремонта рабочие отремонтируют помещения, системы электроснабжения и вентиляцию здания, кровлю и санузлы, заменят витражи, окна и двери.

Уфимскую детскую филармонию (бывший – Дворец культуры «УЗЭМИК») ожидают перемены. Уже скоро здание 1970 года постройки ждет ремонт.

Долгие годы в учреждении никакие ремонтные работы не производились. Лишь в 2014 году был произведен капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, косметический ремонт, сообщили в мэрии.

Планы глобальные: в рамках ремонта рабочие отремонтируют помещения, системы электроснабжения и вентиляцию здания, кровлю и санузлы, заменят витражи, окна и двери.

После ремонта в филармонии будут работать бесплатный вай-фай, кафе, оборудованные студии и залы для досуговых занятий, гардероб.

Также в администрации города пообещали, что современное оборудование концертного зала позволит проводить концертные мероприятия различного уровня – конкурсы, гастрольные выступления именитых звезд.