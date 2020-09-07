Тепло в Башкирии удерживает скандинавский антициклон, который скоро покинет ее

В теплую погоду жители Башкирии наслаждаются прогулками

Теплая погода в Башкирии обусловлена скандинавским антициклоном. Именно он удерживает в республике тепло в первой половине недели, сообщили в Башгидромете.

В ближайшие дни фон ночных температур ожидается в пределах +4, +10 градусов местами по юго-востоку республики ожидаются слабые заморозки до 0, -1 градусов, днем по летнему тепло – до +20,+25 градусов.

Днем 9 сентября будет увеличиваться скорость ветра, но во второй половине недели фронтальный раздел с западных России оттеснит антициклон за Урал.

Из-за этого уже 10 сентября ожидается облачность, дожди различной интенсивности, порывистый ветер.