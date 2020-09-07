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Происшествия

В Башкирии мужчину на глазах у очевидцев насмерть придавило кирпичной кладкой

Он разбирал стену заброшенного гаража
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Когда медики прибыли на место происшествия, мужчина уже был мертв

Когда медики прибыли на место происшествия, мужчина уже был мертв

В башкирском городе Мелеузе 67-летнего мужчину насмерть придавило кирпичной кладкой. Несчастный случай произошел вечером 4 сентября, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Трагедия случилась на глазах у очевидцев. Пенсионер разбирал стену заброшенного гаража, и в какой-то момент его придавило куском кладки. От полученных травм он скончался до приезда бригады медиков.

На месте происшествия работали сотрудники МВД и следственного комитета. Они передали тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу.

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