В Башкирии мужчину на глазах у очевидцев насмерть придавило кирпичной кладкой

Когда медики прибыли на место происшествия, мужчина уже был мертв

В башкирском городе Мелеузе 67-летнего мужчину насмерть придавило кирпичной кладкой. Несчастный случай произошел вечером 4 сентября, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Трагедия случилась на глазах у очевидцев. Пенсионер разбирал стену заброшенного гаража, и в какой-то момент его придавило куском кладки. От полученных травм он скончался до приезда бригады медиков.

На месте происшествия работали сотрудники МВД и следственного комитета. Они передали тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу.