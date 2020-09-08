В Уфе пенсионер лишился 50 тысяч рублей в фитнес-клубе

Мужчина обратился в полицию спустя час после обнаружения кражи

В уфимском фитнес-клубе у 68-летнего пенсионера украли 50 тысяч рублей.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», горожанин обратился в полицию днем 4 сентября. Он рассказал, что за час до этого из ящика хранения в фитнес-клубе у него украли спортивную сумку. Там лежали его личные вещи и около 50 тысяч рублей. Злоумышленник смог вскрыть камеру, подобрав ключ к навесному замку.

Правоохранители приняли заявление пенсионера и возбудили по факту кражи уголовное дело. Сейчас они изучают записи с камеры наблюдения в спортивном зале.