Пьяный юноша из Уфы пытался покончить с собой из-за ссоры с девушкой

Медики доставили парня в больницу

В Уфе 17-летний подросток пытался покончить с собой после ссоры с девушкой. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Юношу доставили на скорой помощи в больницу вечером 4 сентября. Медики нашли его пьяным рядом с жилой высоткой в Советском районе. Врачи спасли пациента и передали информацию о нем сотрудникам полиции. Им пришедший в себя парень и рассказал, почему пошел на столь опрометчивый поступок – он близко к сердцу воспринял конфликт с подругой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.