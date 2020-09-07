Из-за пожара на теплоходе в Уфе пострадали два человека

Гострудинспекция узнала о случившемся от медиков

Из-за пожара на теплоходе в уфимском «Судоремонтно-судостроительном» заводе пострадали два человека. Гострудинспекция начала расследование группового несчастного случая.

Инцидент произошел еще 30 августа, однако известно о нем стало только спустя неделю. Как сообщили в надзорном ведомстве, во время утреннего обхода теплохода 36-летний капитан-механик и 34-летний моторист-рулевой получили ожоги различной степени тяжести. По одной из версий, огонь вспыхнул в агрегатном отделении судна.

Гострудинспекция узнала о случившемся от медучреждения, в которое госпитализировали пострадавших. Их работодатель сообщил о несчастном случае только через три дня.