В Башкирии предприятие загрязнило реку аммонием

Пробы из реки показали превышение содержания аммония Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агропредприятие Стерлитамакского района Башкирии загрязнило реку Куганак аммонием. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Инспекторы Росприроднадзора выяснили, что фирма не оборудовала сооружения для защиты водного объекта от засорения и истощения. Химический анализ проб из реки показал превышение содержания аммония. Виновной в этом признали предприятие. Его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

– Руководство сельскохозяйственной компании не спешило исполнять постановление контрольно-надзорного органа. К делу подключились судебные приставы […]. Сотрудники Стерлитамакского районного отделения наложили арест на банковские счета организации, на имущество в виде автомобиля марки «Нива» стоимостью в 450 тысяч рублей, – передали в ФССП.

В конечном счете организация погасила штраф в полном объеме. Кроме того, ей пришлось понести дополнительные расходы – 35 рублей исполнительного сбора за неисполнение решения суда.