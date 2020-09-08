В Башкирии в лесу нашли тело 26-летней зоозащитницы

Близкие недоумевают, что толкнуло женщину на такой страшный шаг.

Стала известна личность 26-летней жительницы Белебея, чье тело нашли в лесу в трех метрах от дома. Как ранее сообщала «КП – Уфа», 3 сентября девушка ушла из дома и не вернулась. В этот же день ее тело было обнаружено в лесу. По предварительным данным источника «КП-Уфа», криминального следа в ее смерти нет – найденная решила самостоятельно уйти из жизни. С места происшествия стражи порядка изъяли улики, в том числе, две предсмертные записки.

Погибшей оказалась Арина Н. Она работала водителем автобуса, а в свободное время помогала бездомным животным. У Арины остались двое детей.

- Человек с открытой душой, бесстрашная, жизнерадостная, сильная, всегда готова помочь. С Ариной мы возили Гермеса [животное] на операцию в Уфу, именно на ее передержке проходила делительная и дорогая реабилитация, она нашла добрые руки для Гермесика, очень много животных спасенных ею, пристроенных, да и просто которым помогала! – написали о ней волонтеры.

5 сентября Арину проводили в последний путь. Близкие недоумевают, что толкнуло женщину на такой страшный шаг.

- Арина очень многое сделала для животных! В любое время готова была прилететь и помочь! Не судите ее, никто не поймет ее, да и не обязаны! Да, глупый поступок, но уже ничего не изменить! Помяните ее добрым словом. Спи спокойно, Аринка! Нам тебя будет очень не хватать, - написали зоозащитники.