Коронавирусом переболели более 300 сотрудников РКБ имени Куватова

фото: РКБ имени Куватова

Более 300 сотрудников уфимской РКБ имени Куватова переболели коронавирусом. Как передали в профсоюзе работников здравоохранения, 203 медика больницы из числа инфицированных при исполнении трудовых обязанностей уже получили страховые выплаты из Фонда социального страхования и еще 117 ожидают решения врачебной комиссии. Председатель профсоюза РКБ Руслан Кутушев сообщил, что на выплаты претендуют сотрудники, у которых ковид был лабораторно подтвержден и привел к временной нетрудоспособности.

– К сожалению, у нас есть и отказы в выплатах, в частности не медицинскому персоналу или если перенесенное сотрудником заболевание не включено в Постановление Правительства. Профком из собственных средств также оказывает материальную помощь членам Профсоюза, перенесшим коронавирусную инфекцию в независимости от выплат ФСС, – добавил Кутушев.