В МЧС Башкирии предупредили жителей о надвигающихся заморозках

Резкое снижение температуры воздуха ожидается в отдельных юго-восточных районах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о надвигающихся на республику заморозках. По данным аварийной службы, грядущей ночью температура в воздухе и на поверхности почвы снизится до 0, -1°.

В ближайшие сутки в регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет неустойчивым, слабым. Днем его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в районе +4, +9°. Заморозки ожидаются в отдельных юго-восточных районах республики. Днем существенно потеплеет – +20,+25°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман сократит видимость до 500-1000 метров.