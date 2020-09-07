Парламент Башкирии введет штрафы за «неподобающее поведение» на кладбищах

Парламент рассмотрит новый закон на ближайшем пленарном заседании

Депутаты башкирского парламента на ближайшем пленарном заседании рассмотрят вопрос введения штрафов за «неподобающее поведение» на кладбищах и неправильный порядок похорон. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

В тексте проекта нового закона значатся несколько случаев, при которых граждан смогут привлечь к ответственности и наказать рублем:

– за нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания могил гражданам придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей и юрлицам – от 5 до 10 тысяч рублей;

– за нарушение порядка погребения умершего или оказания услуг по погребению штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 7 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юрлиц;

– за нарушение порядка размещения памятников, могильных оград предусматривается штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 7 тысяч рублей для должностных лиц;

– за нарушение правил посещения кладбищ и правил поведения на их территории будут наказывать предупреждением или штрафом от 300 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Как отметил спикер республиканского парламента Константин Толкачев, необходимость в новых штрафах «обусловлена многочисленными нарушениями» в этой сфере. Председатель Госсобрания рассказал, что депутатам «неоднократно поступали жалобы избирателей»:

– Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. О деньгах в такой ситуации думают, наверное, в последнюю очередь. К сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Законопроект призван пресечь подобные нарушения. Кроме того, инициатива призвана усилить контроль за порядком посещения кладбищ и поведением граждан на их территории, – добавил Толкачев.