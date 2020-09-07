Янаул - один из самых цветочных городов Башкирии по версии Радия Хабирова Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «самый цветочный» город Башкирии – это Янаул. Об этом руководитель республики заявил на оперативном совещании в местном правительстве 7 сентября.

– Ну, такое красивое и приятное впечатление оставил после себя. Это, наверное, один из самых цветочных городов нашей республики. Есть, понятно, над чем работать, есть проблемы. Но, во-первых, там чисто, и во-вторых, там такие простые базовые вещи: косят всю траву, не растет бурьян, покрашены все бордюры, нигде нет мусора, там очень опрятно, – поделился впечатлениями Хабиров после рабочей поездки в Янаул. – Самый цветочный город. Он весь в цветах. И очень красиво. И люди довольные ходят.

Он поблагодарил главу Янаульского района Ильшата Вазигатова и привел его в пример другим чиновникам. По словам руководителя региона, «там, где глава работает и настойчиво все проводит, – все получается».