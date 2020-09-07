Суд признал уфимку Элину Сомову виновной в истязании четверых детей и дал ей условный срок

Родные дети подсудимой были переданы отцу

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 48-летней Элине Сомовой. Ее признали виновной в истязании четверых детей, двое из которых были приемные.

– с 2009 по 2018 годы мать […] причиняла им физические и психические страдания. Она неоднократно избивала детей, ударяла их головы об стол и стены, обливала контрастным душем, оставляла в холодное время года на балконе без верхней одежды, ограничивала их в еде, запрещала есть мясные продукты, – передали в региональной прокуратуре.

Ни во время следствия, ни во время суда Сомова не признавала вину в совершенных преступлениях. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В надзорном ведомстве добавили, что родные дети женщины – 15-летняя девушка и 11-летний мальчик – сейчас проживают с отцом [ранее «КП-Уфа» сообщала, что мужчина был не в курсе происходящего с его детьми]. Приемных детей – мальчиков 11 и 8 лет – забрали органы опеки.