«Не готовы к здоровой пище» и «хайп ловят»: глава Минобра Башкирии – о жалобах на школьное питание

Министр образования Башкирии считает, что некоторые дети не готовы к здоровой пище Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования Айбулат Хажин прокомментировал жалобы родителей на школьное питание. С соответствующим вопросом к чиновнику обратился руководитель региона Радий Хабиров. Он отметил, что «шум-гам определенный идет» и попросил прояснить ситуацию.

– Есть, конечно, определенный сигнал, что где-то не нравится. Но меню утверждено и согласовано с Роспотребнадзором и Госкомторговли, – сказал Хажин. – Здесь вопрос, наверное, еще встает культуры семейного питания. Ребята приходят в школу и просто не готовы к здоровой пище. Мы все выходные разбирали одну ситуацию и, как модно говорить, здесь хайп ловят.

Под «одной ситуацией» министр, вероятнее всего, подразумевает историю в уфимской школе, где учитель отправил недовольных питанием родителей разбираться к главе республики.

Хабиров на совещании предложил подключать родительские комитеты, «чтобы они своим детям говорили «Да, это такое питание, оно может быть не жареное, как они любят». Он также добавил, что все жалобы «надо внимательно изучать» – «даже если где-то лживая информация».