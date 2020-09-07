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Коронавирус Covid-19

Количество больных коронавирусом за сутки в Башкирии увеличилось на 30

Об этом заявил Максим Забелин
Эльвина АПАРИНА
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Уровень летальности составляет 0,37 на 100 000 человек.

Уровень летальности составляет 0,37 на 100 000 человек.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Максим Забелин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. На 7 сентября 2020 года в регионе коронавирус зафиксирован у 8011 человек, за сутки число увеличилось на 30.

- На стационарном лечении находятся 67 человек, пять человек в тяжелом состоянии, остальные в удовлетворительном и среднем. Доля свободного коечного фонда составляет 54%, - сказал глава минздрава.

Выписано из стационаров за весь период 7126 человек, за прошлую неделю – 218. Уровень летальности составляет 0,37 на 100 000 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

На амбулаторном лечении находятся 789 человек, у них болезнь протекает в легкой форме.