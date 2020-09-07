В школах Башкирии выявлены первые случаи коронавируса

В школах Башкирии начались первые заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Башкирии зафиксированы первые случаи заражений коронавирусной инфекцией. Об этом 7 сентября на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Как мы и ожидали, в некоторых школах начали появляться больные, но коллективы школ хорошо это отрабатывают: изолируют, «карантинят» и так далее», – сказал руководитель региона, не уточнив, в каких именно образовательных учреждениях был выявлен COVID-19.

Хабиров добавил, что школам нужно продержаться «еще неделю-две», чтобы пройти инкубационный период.