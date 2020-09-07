Немецкая компания намерена построить в Башкирии ветропарк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Немецкая компания «ВС Green» намерена построить на территории Башкирии ветропарк мощностью 200 мегаватт. Об этом «РБК-Уфа» сообщили в региональной Корпорации развития. Чиновники уже провели первые переговоры с инвестором.

Электростанции могут разместиться в Белебеевском, Куюргазинском районах, а также в Нефтекамске и Сибае – здесь скорость ветра достигает 7,5 метров с секунду. Совокупная площадь объектов составит 400 гектаров. Руководство немецкой фирмы попросили башкирских властей помощь с получением разрешений на строительство.