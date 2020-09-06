В Стерлитамаке жестоко убили 46-летнюю женщину

Злоумышленников долго искать не пришлось. Следователи выяснили, что ее зарезал 31-летний знакомый.

В Стерлитамаке 3 сентября в лесополосе возле дома 18 по улице Московской было найдено тело 46-летней женщины. С несчастной жестоко расправились, перерезали горло, а тело бросили в лесу, где оно пролежало двое суток. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа». Известно, что женщина бродяжничала.

Злоумышленников долго искать не пришлось. Следователи выяснили, что ее зарезал 31-летний знакомый.

- В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружен осколок битого стекла со следами крови, который незамедлительно направлен на дактилоскопическую экспертизу, в ходе которой на стекле обнаружены отпечатки пальцев убийцы, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, - сообщили в следкоме.

Оказалось, что товарищи распивали алкоголь, во время посиделок у них произошел конфликт. Тогда мужчина подобрал с земли осколок битого стекла и нанес им несколько ударов в область шеи жертвы. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

После совершения преступления убийца скрылся с места происшествия. Сейчас он задержан.