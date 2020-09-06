Всего в автобусе «Хайгер» 59 сидячих мест. На открытой палубе второго этажа смогут разместиться 29 человек, а 14 будут ехать в его застекленной части

Сегодня в Уфе 6 сентября по Уфе проехался двухэтажный экскурсионный автобус. Столица Башкирии стала пятым городом в стране, где можно совершить экскурсию на двухэтажном автобусе. Отметим, что такой двухэтажный автобус приобретен в подарок уфимцам и гостям столицы на средства республиканского бюджета.

Стартовал автобус с Гостиного двора. Сегодня на нем прокатились дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, волонтеры, которые помогали медикам в период коронавируса, почетные граждане Уфы. Всего в автобусе «Хайгер» 59 сидячих мест. На открытой палубе второго этажа смогут разместиться 29 человек, а 14 будут ехать в его застекленной части. На первом этаже автобуса предусмотрено место для инвалидной коляски. Задняя часть второго этажа автобуса накрыта сдвижным тентом; при необходимости она превращается в открытую с трех сторон площадку. Современные системы отопления и кондиционирования позволяют использовать автобус на туристическом маршруте круглый год.

Социальные рейсы будут ездить с 6 по 11 сентября, а с 12 сентября на автобусе смогут прокатиться все желающие. Ежедневно он будет отправляться от Гостиного двора и следовать по историческим улицам Уфы: Ленина, Карла Маркса, Кирова, Мажита Гафури, Заки Валиди, Тукаева, Советская, Пушкина, Сочинская, Набережная реки Белой. Проезд на автобусе платный. Приобрести билет можно будет на месте.