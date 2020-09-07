В Башкирии люди выстроились в огромную очередь у больницы для приема передачи

Пользователи соцсетей пошутили в комментариях, что, если стоящие в очереди будут соблюдать социальную дистанцию, цепочка из людей выстроится до остановки.

Накануне у клинической больницы №1 в Стерлитамаке люди выстроились в огромную очередь для приема передачи. Фотографии с места появились в социальных сетях.

- Очередь в приемный покой для приема-передачи.Вся тупость мероприятий по противодействию COVID, - написал автор снимка.

- Больные с голоду помрут, пока дождутся, - возмущается житель города.

Пользователи соцсетей пошутили в комментариях, что, если стоящие в очереди будут соблюдать социальную дистанцию, цепочка из людей выстроится до остановки.