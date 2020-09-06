В серьезном ДТП в Башкирии погибла 20-летняя девушка

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

Смертельная авария произошла сегодня 6 сентября в Миякинском районе Башкирии. Здесь, на 9 километре автодороги Киргиз-Мияки – Бижбуляк опрокинулся Volkswagen Tiguan, которым управлял 21-летний парень.

В салоне с водителем находились также два пассажира – 20-летние парень и девушка. К сожалению, последняя получила слишком серьезные травмы и погибла на месте ДТП. Второго пассажира с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали.

В данный момент начато разбирательство. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.