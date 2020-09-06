В Уфе эвакуировали посетителей ТК «Центральный»

- Приехала полиция и скорая, - пишут свидетели.

Сегодня днем 6 сентября в столице Башкирии из ТК «Центральный» эвакуировали сотни людей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. На снимках видно, что сотни посетителей толпятся у входа.

- Приехала полиция и скорая, - пишут свидетели.

Выяснилось, что посетителей эвакуировать было решено из-за бесхозного предмета. В МВД Башкирии сообщили, что сотрудниками полиции и другими службами проводилась проверка. Опасных предметов не обнаружено.

Напомним, что 2 сентября был эвакуирован ТЦ «Семья». Причиной переполоха стала коробка со странными надписями, в которой потом обнаружили кота.