В Башкирии без вести пропала 35-летняя Елена Журавлева

Обеспокоенные близкие, подождав несколько дней, обратились за помощью к поисковикам.

С 29 августа 2020 года не дает о себе знать 35-летняя Елена Журавлева. По информации волонтеров организации «Отклик», в этот день женщина вышла из дома и ушла в неизвестном направлении, по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Обеспокоенные близкие, подождав несколько дней, обратились за помощью к поисковикам.

Приметы: рост 160 см, телосложение – среднее, волосы – темные, волнистые, глаза – темные; Была одета в черную олимпийку, синие джинсы, красные кеды.

Просьба всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону 89871060601 или 02