В Башкирии легковушка слетела в воду, есть погибший

К моменту приезда спасателей мужчина был уже мертв. По данному факту проводится проверка.

Очередная смертельная авария произошла ночью 6 сентября в Гафурийском районе Башкирии.

В ГИБДД республики рассказали, что на 5 километре автодороги Зилимкараново-Узбяково в водоем опрокинулся автомобиль. На место оперативно прибыли спасатели. Выяснилось, что 47-летний местный житель не справился с управлением, съехал в левый кювет, а затем – в водоем.

К моменту приезда спасателей мужчина был уже мертв. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в ту же ночь в микрорайоне Шакша погиб 37-летний мужчина, столкнувшись с фурой.