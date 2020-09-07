28-летний житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы добраться на нем до своего знакомого

Выяснилось, что злоумышленник завел автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Фото: Тимур ХАНОВ

В Нефтекамске 28-летний местный житель украл ВАЗ-2115, чтобы добраться до своего знакомого.

Как сообщили в МВД Башкирии, в полицию обратился 34-летний хозяин ВАЗа и сообщил, что у него пропала машина. Также он заявил, что в автомобиле остались ключи и сумка с документами.

Выяснилось, что злоумышленник завел автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Брошенный угнанный автомобиль обнаружили полицейские на улице Карла Маркса. Оперативники уголовного розыска, изучив видео с камер наблюдения, установили и подозреваемого в угоне. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель, который, по его словам, пошел на такой шаг, чтобы добраться до своего знакомого. Ранее судимый мужчина украл еще и сумку, в которой находились документы. - На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - пояснили в МВД.