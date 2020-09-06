Дорожные полицейские в Башкирии только за сутки поймали 61 пьяного водителя

Только за пятницу в республике они выявили свыше 2900 нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.

В ГИБДД Башкирии накануне подвели итоги профилактических мероприятий, которые прошли в пятницу во всех районах. Сотрудники ГИБДД дежурили на дорогах для обеспечения безопасности.

Только за пятницу в республике они выявили свыше 2900 нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя. Рейды также продолжились и в субботу.

Отметим, что Радий Хабиров почти каждый понедельник на оперативном совещании отчитывает главу Госкомтранса за то, что в регионе много пьяных водителей. На прошлой неделе руководитель региона заявил, что любителей выпить за рулем нужно жестко штрафовать, а ранее говорил, что их даже стоит показывать по ТВ.